Делегация США обсудит в Гааге ордер на арест Путина за военные преступления.

Высокопоставленная делегация Конгресса США, возглавляемая представителем Республиканской партии Майклом Макколом, встретится в четверг с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом и обсудит обвинения в военных преступлениях против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы делегации.

МакКолл заявил, что Вашингтон рассматривет возможность "помочь Гааге собрать больше улик и разведывательных данных, чтобы доказать обвинения против Путина".

Соединенные Штаты не являются членом МУС, также как и Китай и Россия. В то же время ранее президент США Джо Байден попросил свою администрацию начать делиться доказательствами предполагаемых российских военных преступлений на Украине с МУС.

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На вопрос, достаточно ли доказательств для обвинения России в геноциде, члены делегации сравнили ситуацию с нацистской оккупацией Европы во время Второй мировой войны.

"Когда вы пытаетесь стереть культуру, народ и религию, это и есть определение геноцида", - сказал МакКол.

Ранее МУС выдал ордер на арест Путина

В марте МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, обвинив его в незаконной депортации сотен детей из Украины. Теперь Путина обязаны арестовать в каждой из 123 стран-участниц Римского устава.

Ранее экс-генсек ООН Пан Ги Мун предложил создать новый специальный международный трибунал для преследования преступления агрессии России против Украины. По его словам, такой трибунал закроет правовой пробел, ведь действующий Международный уголовный суд не может преследовать преступление агрессии, потому что Россия не ратифицировала Римский устав.

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