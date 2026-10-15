Дмитриев обвинил Зеленского в нападках на Дональда Трампа и Илона Маска.

Специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев раскритиковал визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и заявил, что Лондон якобы "разжигает войну". Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

"Пребывание в Лондоне не способствует миру. Британские военные провокаторы знают, как разжигать войну и подрывать мир", - написал Дмитриев.

Кроме того, спецпредставитель Путина обвинил Зеленского в нападках на президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Он добавил, что украинский лидер якобы "хочет, чтобы война продолжалась".

Видео дня

"Поучения Зеленского и его нападки на президента Трампа, возможно, не являются мудрой стратегией. Возможно, лучше было бы сосредоточиться на вопросах мира", - написал Дмитриев.

Британия выразила поддержку Зеленскому после заявлений Трампа

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке создать проблемы для мира и выразил убеждение, что Украине нужен другой глава государства. По его словам, у Зеленского якобы было много возможностей завершить войну с РФ, но он решил этого не делать.

Позже министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон поддерживает Украину и президента Зеленского. Он также отметил, что ответственность за начало войны лежит на России, а российский диктатор Владимир Путин может прекратить боевые действия, однако не делает этого.

Вас также могут заинтересовать новости: