Ремонт iPhone Duo влетит в копеечку: стала известна стоимость запчастей

Больше всего денег придется отдать за внутренний экран и "другие повреждения".

Apple опубликовала прайс-лист на запчасти для iPhone Duo, подтвердив высокую стоимость обслуживания устройства. В отдельных случаях ремонт может стоить до 1499 долларов – около 75% цены нового смартфона, пишет Notebookcheck.

Цены на ключевые компоненты:

Повреждение защитного слоя экрана: 49 долларов (~2200 грн)

Повреждение заднего стекла: $199 (~9000 грн)

Замена аккумулятора: $229 (~10 300 грн)

Повреждение задней камеры: $229 (~10 300 грн)

Повреждение внешнего дисплея: $379 (~17 000 грн)

Повреждение внешнего дисплея и заднего стекла: $509 (~22 800 грн)

Повреждение внутреннего дисплея: $999 (~45 000 грн)

Другие повреждения: $1499 (~67 000 грн)

Оформление подписки AppleCare+ для получения расширенной гарантии заметно снизит стоимость ремонта некоторых комплектующих. Например, замена внешнего экрана или заднего стекла стоит $29 за каждую услугу, а ремонт защитного слоя складного дисплея – $19. Замену аккумулятора с предельной ёмкостью менее 80% произведут бесплатно.

AppleCare+ с защитой от кражи и потери устройства стоит $19,99 в месяц, $199,99 в год или $399 при единовременной оплате.

Видео дня

Предзаказы на iPhone Duo откроются 16 октября, а продажи стартуют 23 октября. Новый смартфон существенно отличается от привычных моделей iPhone и предлагает формат, который Apple разрабатывала больше 10 лет.

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