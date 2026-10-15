'Это наше дело': Мерц отреагировал на предложение США относительно замороженных активов РФ

Замороженные в Европе российские активы должны оставаться под контролем европейцев, которые должны самостоятельно принимать решения об их дальнейшем использовании.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе 15 октября, передает "Европейская правда".
Мерца спросили, как он относится к идее передать замороженные в ЕС российские активы под контроль Соединенных Штатов с целью содействия мирному урегулированию.
"Это активы, которые заморожены в Европе – и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и мы принимаем по этому поводу решение", – подчеркнул Мерц.
Что предшествовало
Ранее издание Financial Times сообщило, что Соединенные Штаты предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, замороженных после вторжения Москвы в Украину. План, как утверждалось, представили специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
Отмечалось, что размороженные активы предлагается передать под управление структуры, контролируемой Вашингтоном, и эта инициатива якобы должна помочь возобновить мирные переговоры.