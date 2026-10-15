Украине потребуются десятки лет на вступление в ЕС, – Мадьяр

Премьер-министр Венгрии отмечает, что вступительные переговоры о сближении Украины с ЕС должны учитывать "заслуги".

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не верит в то, что Украина сможет стать членом Европейского Союза в краткосрочной перспективе. Настоящее членство потребует длительного процесса. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Мадьяр заявил журналистам перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

По словам Мадьяра, утром 16 октября у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита лидеров ЕС. Венгерский премьер намекнул, что беседа с Зеленским может продлиться 10–15 минут.

Мадьяр надеется на открытие новой главы в отношениях с Украиной и на то, что в будущем в Берегово состоится встреча с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

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Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос о том, установлена ли целевая дата вступления Украины в Европейский Союз, Мадьяр заявил, что таких сроков не определено.

"Нет такой целевой даты. Если мы примем во внимание тот факт, что одна из стран Западных Балкан пытается вступить уже 15 лет, начала переговоры о вступлении, но мы можем сказать, что она не стала намного ближе к вступлению, чем была с самого начала. Я не считаю, что это можно определить, и этого не следует делать. Мы верим в переговоры о вступлении, основанные на заслугах. И мы видим, что все больше людей в Европе разделяют такое видение", – заявил Мадьяр.

Вместе с тем, как подчеркнул Мадьяр, он не верит в "ослабленное членство" или "усиленное членство", в "временное членство" или "параллельное членство".

"Мы верим в полноценное членство, но для этого может потребоваться 15 или 20 лет", – подчеркнул венгерский премьер.

При этом он привел пример Турции, которая на протяжении 70 лет стремилась присоединиться к объединенной Европе, пока не передумала.

Таким образом, он считает, что нельзя заранее сказать, когда может состояться вступление Украины.

Мадьяр добавил, что сам факт начала переговоров Украины о вступлении, поскольку правительство предыдущего венгерского премьера Виктора Орбана одобрило это, еще ничего не значит.

Отдельно Мадьяр считает, что в вопросе укрепления прав венгерского меньшинства на получение образования и использование венгерского языка был достигнут успех.

Перспективы вступления Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Фридрих Мерц считает нереалистичным быстрое вступление Украины в ЕС. Киеву необходимо выполнить Копенгагенские критерии, что обычно занимает несколько лет – поэтому ускоренное принятие в Евросоюз нереалистично, поскольку этот процесс обычно длится годами, а не месяцами. Берлин может помочь Киеву постепенно, шаг за шагом, приблизиться к ЕС.

В то же время комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос считает, что процесс вступления не предусматривает четкого определения конкретных дат, но при условии выполнения Украиной всех необходимых обязательств и проведения реформ вполне возможно, что Украина будет готова вступить в Евросоюз к 2030 году.

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