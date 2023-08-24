США работают со всеми государствами, чтобы привлечь российские войска к ответственности за военные преступления и другие зверства, которые они совершили в Украине.

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против Российской Федерации. В этот раз ограничения ввели из-за похищения оккупантами украинских детей.

"Сегодня народ Украины снова отмечает свой День Независимости, подвергаясь полномасштабному нападению трусливой войны Путина за землю и власть", - отметил Байден в своем заявлении по случаю Дня Независимости Украины.

Президент США заявил, что восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и в реальности жестоких атак, но народ Украины не сломался.

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"В этот День Независимости, как и после первого вторжения России в Украину в 2014 году, отважные Украинки и украинцы защищают Украину от нападений на фундаментальные принципы, важные для каждого государства на планете – суверенитет и территориальную целостность. Они еще раз показывают миру, что за свободу стоит бороться", - добавил президент США.

Американский лидер отметил, что независимость означает свободу выбирать свое будущее, и это драгоценно.

"Каждый год 4 июля американцы отмечают День независимости, чтобы вспомнить цену, которую мы заплатили за нашу свободу, и все благословения, которые из нее вытекают. Поэтому сегодня, когда Путин продолжает свою жестокую войну, чтобы стереть независимость Украины и силой перекроить карту нашего мира, американцы по всей стране объединены с народом Украины", - заявил Байден.

Президент США заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать нашу работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддерживать способность Украины защищаться от агрессии России, поддерживать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого украинцы заслуживают. Он добавил, что американская поддержка независимости Украины является непоколебимой и прочной.

"Вот почему Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки опубликовали совместную декларацию в Литве в прошлом месяце, в которой обязались помочь Украине поддерживать вооруженные силы, способные сдерживать российскую агрессию в ближайшие годы. К декларации сейчас присоединились более 25 стран. Вместе с нашими партнерами в Европе мы поддерживаем Украину в ее борьбе за свободу сейчас и будем помогать в долгосрочной перспективе", - отметил Байден.

"Мы также работаем со всеми государствами, чтобы привлечь российские войска к ответственности за военные преступления и другие зверства, которые они совершили в Украине. В том числе и принудительный вывоз тысяч украинских детей в Россию. Этих детей похитили у родителей и держат отдельно от семей. Это недопустимо. И сегодня мы объявляем новые санкции, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях, а также требовать возвращения украинских детей в их семьи", - подчеркнул Байден.

В то же время, президент США искренне надеется, что "в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День Независимости в мире и безопасности, зная, как их необыкновенное мужество вдохновляло мир".

"Пусть День Независимости Украины будет напоминанием о том, что силы тьмы и власти никогда не потушат пламя свободы, которое живет в сердцах свободных людей всюду", - заявил Байден.

Похищение россиянами украинских детей - главные новости

Украина установила имена около 20 тысяч украинских детей, которых россияне вывезли с временно оккупированных территорий. При этом уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова призналась, что всего похитили 4,8 миллиона жителей Украины, из них 700 тысяч детей. В середине марта МКС выдал ордер на арест Львовской-Беловой и Путина из-за незаконной депортации детей из Украины.

Кроме того, около 2 тысяч детей оказались в Беларуси, а к похищению детей причастны родственники белорусского диктатора. Недавно Александр Лукашенко заявил, что будет помогать россиянам похищать украинских детей.

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