Две трети разведданных для Украины сейчас поступает от Европы, - глава МИД Франции

Жан-Ноэль Барро отметил, что Кремль пытается заставить европейские страны отказаться от поддержки Украины.

Две трети разведывательной информации, предоставляемой Украине, сейчас поступает от европейцев и, в частности, от Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет France Info.

Барро отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ "уже двадцать раз объявляли, что Украина падет, что США бросят Украину". По его словам, правда состоит в том, что уже давно именно Европа берет на себя основную часть поддержки Украины.

"Давайте не поддадимся пропаганде Владимира Путина", - сказал глава МИД Франции.

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Барро подчеркнул, что Кремль пытается поссорить Украину и Европу, а также заставить европейские страны отказаться от поддержки Украины.

"Мы ведем войну не только на поле боя, но и в умах людей", - добавил он.

США продолжают предоставлять Украине разведданные

Ранее "BBC-Украина" со ссылкой на источник в военных кругах сообщало, что США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию по четырем ключевым направлениям. По словам собеседника журналистов, США предоставляют Украине предупреждения о запусках баллистических ракет, данные о целях на территории РФ, спутниковые снимки и военную аналитику.

Кроме того, президент США Дональд Трамп также говорил о том, что Вашингтон не прекратил обмен разведданными с Украиной. Он отметил, что США помогают Украине.

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