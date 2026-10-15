Пентагон нанес сокрушительный удар по Украине: The Telegraph раскрыл, кому это выгодно

Нельзя исключать, что Трамп может добиться для Украины и полного отключения доступа к Starlink.

Полеты украинских дронов на более высоких скоростях возможны только в рамках контролируемой Пентагоном программы StarShield, это означает, что решение об установлении ограничений было принято в Вашингтоне, а не основателем SpaceX Илоном Маском.

Об этом говорится в материале обозревателя издания The Telegraph Мемфиса Баркера. Отмечается, что в результате ограничения значительная часть украинского парка беспилотников оказалась непригодной для использования, поскольку стали легкой мишенью для россиян.

Баркер рассуждает, что, похоже, ситуация дошла до того, что США в своей попытке заставить Украину принять условия РФ для прекращения войны, без предупреждения, посреди ночи, лишили украинские войска связи.

Видео дня

Впрочем, как отметил журналист, это затронуло не все типы беспилотников. В частности, FPV-дроны работают на основе радиосигналов, поэтому ВСУ могут продолжать ежедневно направлять тысячи таких аппаратов на оккупантов.

При этом, обозреватель указал, что именно при нанесении ударов на "среднюю" дальность – до 400 км вглубь территории противника – ограничения будут ощущаться наиболее остро.

"Теперь Москва может пополнять запасы своих войск на оккупированных территориях Украины, гораздо меньше опасаясь "свободолюбивых украинских птиц", которые принесли столько смерти с воздуха", - констатировал Баркер.

Кроме того, теперь украинским операторам дронов будет гораздо сложнее наносить удары по российским пусковым установкам, объектам логистики и местам сосредоточения сил, находящимся в пределах границ РФ.

К тому же, как отметил обозреватель, водители грузовиков, доставляющие топливо в оккупированный Крым, могут вздохнуть с облегчением: им больше не придется прорываться сквозь рои дронов-камикадзе, превративших "сухопутный коридор" на полуостров в дымящийся ад из разбитой техники.

Кто виноват

Основатель SpaceX Илон Маск возложил ответственность за введение ограничений скорости на Белый дом, отметив, что система Starshield принадлежит правительству и находится под его контролем, а решение об ограничении скорости, вероятно, было принято Дональдом Трампом.

Журналист отметил, что Трамп рассматривает возможность более радикального разрыва партнерских отношений между США и Украиной, хотя публично он это отрицает. А вот источники СМИ в окружении американского президента говорят, что он "сильно разозлен" и может отдать приказ перекрыть для Украины предоставление разведданных. По имеющимся данным, против этого шага выступил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Впрочем, нельзя исключать, что Трамп может добиться и полного отключения доступа к Starlink.

Есть ли замена "Старлинкам"

Баркер указал, что есть и другие системы спутниковой связи на низких околоземных орбитах, например, европейский проект OneWeb или аналогичная система от Amazon. Однако они считаются менее надежными, менее точными и менее экономически выгодными на данный момент.

"Одно из главных преимуществ Starlink – возможность передавать огромные объемы данных: от видеозаписей и изображений до подробных боевых сводок", - сказал эксперт по радиоэлектронной борьбе и военной связи из аналитического центра "Королевский объединенный институт оборонных исследований" (RUSI) Томас Уизтингтон.

Эксперт добавил, что "это дает украинскому командованию превосходное понимание оперативной обстановки, гораздо лучшее, чем то, которым располагают россияне".

Выгоды для Путина

Российский диктатор Владимир Путин наверняка будет рад такому повороту событий не в пользу Киева, отметил журналист.

Он отметил, что помимо того, что ограничения сковывают свободу передвижения украинских войск, они создают серьезную проблему для системы ПВО Украины, поскольку для перехвата сотен реактивных беспилотников "Герань" используются дроны-перехватчики.

"Если операторы потеряют возможность управлять своими дронами... им останется лишь наблюдать за тем, как вражеские аппараты врезаются в жилые дома и электростанции", - констатировал журналист.

Он добавил, что ситуация может стать еще хуже из-за того, что США, возможно, прекратили предоставление уведомлений о запусках российских баллистических ракет.

"В таком случае у жителей Киева не останется даже того короткого промежутка времени, который обычно есть у них, чтобы укрыться после объявления воздушной тревоги", - отметил Баркер.

Зачем все это нужно

"Возможно, Трамп хочет, чтобы Украина пошла на территориальные уступки... Если цель именно такова, то эта затея, скорее всего, снова провалится – только на этот раз ценой жизней украинцев, которых можно было бы спасти", - подчеркнул журналист.

Впрочем, как отметил Баркер, один результат гарантирован:

"Как бы эффективно ни зарекомендовала себя система Starlink, Украина и ее европейские союзники осознают, насколько опрометчиво полагаться на американские военные технологии, и начнут активнее работать над тем, чтобы стать независимыми от "дяди Сэма"".

Проблемы со "Старлинком" в Украине

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения в Украине.

Вслед за этим Польша, которая платит за Starlink для Украины, выразила недовольство Илону Маску в связи с тем, что его компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов.

А сегодня стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не имеют никакого отношения к возникшим перебоям в работе Starlink на территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: