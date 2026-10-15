Первая страна ЕС поддержала дизельную сделку Трампа и Путина

Радев также высказался против ударов Украины по российским НПЗ.

Пророссийский премьер-министр Болгарии Румен Радев, вопреки позиции других лидеров стран Европейского Союза, высказался в поддержку дизельного соглашения президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в Брюсселе перед саммитом ЕС, когда его попросили оценить это соглашение, сообщает "Европейская правда".

"Вы знаете, какая проблема сейчас в Европе. Высокие цены на топливо. Мы ценим любой шаг, который снижает цены на топливо, чтобы повысить нашу конкурентоспособность", – сказал Радев.

Он также высказался против ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам России, но раскритиковал и российские атаки на украинскую энергетику.

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"Я не поддерживаю никакие удары по НПЗ, я не поддерживаю никакие атаки на электростанции, подобные тем, которые Россия наносит по Украине", – заявил премьер-министр Болгарии.

Политика США в отношении России

Как сообщалось, ранее Трамп отменил санкции в отношении российского дизельного топлива. После этого стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность ослабления санкций в отношении танкеров "теневого флота", которые перевозят нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

Кроме того, США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, замороженных после вторжения Москвы в Украину.

Впрочем, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что замороженные в Европе российские активы должны оставаться под контролем европейцев, которые должны самостоятельно принимать решения об их дальнейшем использовании.

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