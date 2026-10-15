У берегов Египта нашли перстень с изображением чуда света: археологи ошеломлены

Находка поможет ученым лучше понять, как выглядело одно из семи чудес античного мира.

В Египте обнаружили бронзовое кольцо-печатку с гравировкой Александрийского маяка. Находка поможет лучше понять, как выглядело одно из семи чудес античного мира.

Как сообщило издание Science-et-vie, кольцо археологи нашли во время исследований затонувшего острова Антиродос, расположенного в Большой гавани Александрии. По данным египетских властей, это первый известный случай, когда изображение Александрийского маяка обнаружили на перстне такого типа.

На щитке бронзового украшения выгравирована многоярусная башня, напоминающая изображения маяка на монетах II века нашей эры. Эта деталь представляет особый интерес для исследователей, поскольку сведения о внешнем виде сооружения до сих пор основывались только на письменных свидетельствах античных авторов и изображениях на монетах.

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Где нашли кольцо с изображением маяка

Артефакт обнаружили на месте дворца, который находился на острове Антиродос в центре царского квартала древней Александрии. Этот район был частью резиденций египетских правителей, в том числе эпохи Клеопатры – последней царицы Египта.

Руководитель подводных раскопок Франк Годдио считает, что во дворце могли располагаться административные помещения, некоторые из которых были связаны с работой Александрийского маяка.

Что известно об Александрийском маяке

Александрийский маяк построили на острове Фарос у побережья Египта примерно в 280 году до нашей эры, во времена правления Птолемея II. Сооружение служило ориентиром для кораблей, направлявшихся в гавань Александрии.

Высота маяка, по историческим оценкам, превышала 100 м. Он оставался одним из важнейших навигационных сооружений древнего мира на протяжении многих столетий и входил в число семи чудес света.

Постепенно здание разрушалось из-за землетрясений. В конце XV века мамлюкский султан Кайтбей использовал камни разрушенного маяка для строительства крепости на том же месте.

Сегодня о первоначальном облике сооружения можно судить лишь по описаниям античных авторов, изображениям на монетах и археологическим находкам. Гравировка на кольце дополняет эти данные, демонстируя, как маяк изображали в древности.

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