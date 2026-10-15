4 самолета Су-34 уничтожены, 2 поражены: Зеленский показал последствия удара по Борисоглебску

Эти самолеты были вооружены авиабомбами и готовы к новым ударам по Украине.

В результате ударов по аэродрому в Воронежской области России были уничтожены четыре самолета Су-34, а еще два Су-34 – повреждены.

Об этом в Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский. "Уничтожены четыре самолета Су-34, два самолета Су-34 повреждены. Россияне использовали их для террора против наших людей. Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и были оснащены авиабомбами", – написал глава государства.

Он добавил, что для поражения цели был использован украинский "Длинный Нептун", и поблагодарил воинов Военно-морских сил ВСУ за меткость.

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"Применялись наши дальнобойные удары и по месту хранения и запуска ударных дронов в Орловской области. В Черном море также поражена цель", – отметил Зеленский и добавил, что, поскольку Россия затягивает войну, украинские дальнобойные операции будут продолжаться.

Что произошло на российском аэродроме

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 октября ВМС ВСУ с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. В результате удара были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Кроме того, было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома.

Военный эксперт Иван Киричевский подчеркнул, что поражение сразу шести Су-34 станет очень значительной потерей для военного потенциала России.

По его словам, за 9 месяцев этого года российский военно-промышленный комплекс успел поставить лишь две партии новых Су-34 – максимум четыре-пять самолетов.

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