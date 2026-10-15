'Это не поможет Трампу': Зеленский откровенно высказался о выборах в Украине

Путин считает раскол между Европой, США и Украиной успехом, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что спокойно относится к заявлениям из США о необходимости проведения выборов в Украине. Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.

"Для меня это риторика. Сейчас лично я считаю, что говорить об этом – ошибка, потому что это не поддержка меня. И зачем? Я не знаю. Но это не имеет значения. И американцам такая риторика не понравится, я так думаю. Поэтому это не помогает и президенту (Трампу, – УНИАН) тоже. Но я не цепляюсь за это кресло. Что я буду президентом 40 лет – о нет, никогда", – сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что раскол между Европой, США и Украиной помогает Путину сплотить свою нацию и ощущать собственный успех.

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"Это помогает ему увеличить количество голосов на выборах. Это помогает ему почувствовать, что он не проигрывает, что он побеждает. Но он не побеждает в этой технологической войне. И очень жаль, что в этой технологической войне Соединенные Штаты помогли Путину. Эти шаги со стороны США были опасны для нас. Разведка и Starlink – это опасно, когда они появляются вместе. Конечно, мы найдем выход. Но лучше остановить Путина, а не дать ему новую жизнь или новую волю к борьбе", – подчеркнул президент.

Призывы провести выборы в Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал Зеленского провести выборы в Украине. Трамп также заявил, что якобы Зеленский не хочет заключать соглашение с РФ, а потому Украине нужен новый лидер, который сможет это сделать.

Это заявление поддержал и американский миллиардер Илон Маск, заявив, что "Зеленский зашел слишком далеко". Он также заявил, что украинскому президенту пора покинуть свой пост.

Отметим, что сам Зеленский не выступил против проведения выборов. Однако он выдвинул требование, чтобы для этого США и РФ договорились о 60-дневном перемирии. Поскольку ситуация с безопасностью не позволяет Украине провести голосование.

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