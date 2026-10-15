После ослабления давления Россия нагло отвергла идею о перемирии: Сибига отреагировал

Ослабление давления на Россию со стороны США привело к росту наглости в РФ.

Россия отвергает возможность заключения перемирия в войне против Украины. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига написал в сети X.

"Россия в очередной раз отвергает мир. Об этом знают все. Но то, насколько открыто россияне готовы отвергать предложения президента Трампа, показывает, насколько они высокомерны. Именно так и происходит, когда давление ослабевает: чем меньше давления, тем больше высокомерия", – подчеркнул Сибига.

Таким образом глава МИД Украины отреагировал на сегодняшнее заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия не пойдет на перемирие.

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В частности, Лавров, выступая в Баку, заявил, что, поскольку в Украине не будут проводиться выборы, Россия не пойдет на перемирие. "Зеленский дал четко понять, что выборы его не интересуют, потому что он привязал к ним такие условия, которые заранее неприемлемы. Никакого прекращения огня для того, чтобы снова привели в чувство и снабдили оружием, не будет", – сделал очередное циничное заявление Лавров.

Возможность "энергетического перемирия" с РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. По его словам, "оно уже продолжалось".

В то же время в Украине о таком соглашении ничего не знали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это заявление Трампа стало для него новостью. При этом Зеленский заявил, что Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы в России это также поддержали.

Однако РФ продолжила массированный и интенсивный обстрел Украины. Так, в ночь на 14 октября Россия атаковала все три ТЭЦ Киева и критически важные объекты в Киевской области, которые обеспечивают энергоснабжение столицы и центральных регионов. Также под удар попали энергообъекты в Харьковской области.

В свою очередь, Министерство обороны РФ подтвердило, что Россия нарушает энергетическое перемирие. В частности, там заявили, что в ночь на 14 октября они атаковали энергетические объекты в ряде областей Украины.

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