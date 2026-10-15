В ЕС поддержали удары Украины по российским НПЗ: Каллас назвала причину

Она отметила, что не следует заставлять Украину капитулировать в войне.

Решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам является вполне обоснованным и полезным, считает верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. Об этом она заявила журналистам перед началом саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

Каллас заявила, что нефтяные доходы государства-агрессора должны быть ограничены. И Украина ставит именно такую цель, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям.

"Большая часть средств, которые Россия выделяет на войну, поступает за счет доходов от нефти. Поэтому Украина явно хочет, чтобы эта война закончилась. Ведь прекращение финансирования войны – это единственный способ достичь этого", – сказала она, комментируя возможность возобновления украинских ударов по НПЗ России.

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При этом она добавила, что давление на Россию должно усилиться. А также выразила несогласие с теми, кто оказывает давление на Киев: "Для того чтобы положить конец этой войне, следует оказывать давление на Россию, а не на Украину, заставляя ее капитулировать. В этом вопросе мы демонстрируем твёрдую решимость".

Возобновление ударов по НПЗ России – больше новостей

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на атаки Москвы. Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что приостановил энергетические удары на три дня, чтобы соблюсти "энергетическое перемирие", объявленное Трампом. Но Москва тем временем продолжила наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

В Кремле после массированных ударов в ночь на 14 октября по украинской энергетике цинично объяснили, почему не соблюдают предложенное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа о перемирии якобы "не было конкретизировано", поэтому, мол, нельзя говорить, будто Россия его не соблюдает.

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