Соответствующую резолюцию приняли 13 сентября в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента.

Европарламент признал беларуского диктатора Александра Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с Владириром Путиным и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.

Европейский парламент принял резолюцию "Об отношениях с Беларусью". Резолюция напоминает полный перечень преступлений беларуского режима, начиная от разжигания ненависти и участия в российской антиукраинской пропаганде до прямой поддержки российской армии, включая предоставленное разрешение напасть на Украину с территории Беларуси и прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения.

"Режим Лукашенко должен понести ответственность за соучастие в преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечества и за преступление геноцида, совершенные против Украины", - говорится в документе.

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Соответственно, странам-членам ЕС предлагается искать правовые пути для изъятия финансовых активов беларуского руководства и соответствующих предприятий, чтобы направить их по возможности на восстановление Украины.

Отдельным является раздел резолюции, посвященный преступному вывозу из Украины в Беларусь более 2150 детей. Европарламент считает Лукашенко ответственным за эти военные преступления, как и Владимира Путина и Марию Львовую-Белову, и призывает МКС выдать подобный международный ордер на арест Лукашенко.

Вывоз украинских детей в Беларусь

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко признал, что будет помогать российским оккупантам похищать украинских детей с части востока Украины.

Более 2000 детей вывезли с оккупированных территорий Украины в Минск, где их потом распределили по специальным лагерям. Как пишет издание The Wall Street Journal, маленьких украинцев доставили в столицу Беларуси по железной дороге, а по лагерям уже развозили на автобусах футбольной команды "Шахтер Солигорск". Она принадлежит генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому.

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