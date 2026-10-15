В Украине произошло землетрясение (карта)

Сегодня, 15 октября, в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Как сообщается, подземные толчки зафиксировали в Тячевском районе Закарпатской области.
Землетрясение произошло на глубине 8 км рано утром. Его магнитуда оставила 2,1.
По словам эксперт, такое землетрясение относится к неощутимым.
Землетрясения и вулканы в Украине
Под конец сентября, 22 числа, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. По словам ученых, это землетрясение было "сильно умеренным". Во время таких толчков многие люди, находящиеся в здании, пугаются и выбегают на улицу, некоторые даже теряют равновесие. Домашние животные также выбегают из помещений.
По словам геолога, петрографа, доктора геолого-минералогических наук и профессора Александра Митрохина, на территории Украины существуют вулканы, активность которых завершилась задолго до появления человека. Самые молодые из них находятся в Закарпатской области.
В свою очередь, профессор и директор Геологического музея Виктор Нестеровский считает, что общее количество грязевых вулканов в Украине может превышать 100, если учитывать не только действующие, но и давно потухшие объекты.