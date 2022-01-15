Полиция не обнаружила взрывоопасных веществ.

Правоохранительные органы после получения анонимного сообщения о минировании столичного аэропорта имени Игоря Сикорского ("Жуляны") проверили территорию объекта и не обнаружили взрывоопасных предметов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, в настоящее время аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

"Уже осмотрена территория, взрывоопасных веществ не обнаружено. Проводилась эвакуация 500 человек. Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - отметили в полиции.

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Сообщения о минировании:

12 января полиция сообщила, что из-за анонимных сообщений о якобы минировании правоохранители проверяли аэропорты "Борисполь", "Киев" ("Жуляны") и несколько торгово-развлекательных центров в Киеве. Тогда также взрывоопасных веществ не обнаружили.