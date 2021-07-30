Ограничение может быть введено из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

В воскресенье, 1 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ровно), возможны некоторые изменения в работе метро.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как поясняет коммунальное предприятие, механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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Автор: Виктория Токарева