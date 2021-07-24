Речь идет о станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В Киеве сегодня могут закрыть на вход три станции метро.

Как сообщается на сайте Киевского метрополитена, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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Справка. Матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) начнется в 19:30.

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Автор: Светлана Закелова