В Киеве, который вчера атаковал мощный ливень, сегодня вечером снова ухудшилась погода - прошла гроза с сильным ветром и ливнем.
Сотрудники столичной подземки, очевидно, помня о вчерашних подтоплениях на некоторых станциях, начали готовиться к "большой воде". Сегодня вечером на в подземном переходе, ведущем к станции "Позняки", были замечены мешки с песком.
"Позняки, ставят мешки с песком, что бы не залило станцию", - пишет Телеграм-канал KievMap.
Судя по опубликованному видео, переход оказался частично затоплен, поэтому сотрудники метрополитена пытаются всячески не допустить подтопления станции.
На опубликованном Телеграм-каналом "Киев сейчас" видео можно заметить, что на Позняках затопило одну из улиц - движение там значительно затруднено.
Непогода в Киеве: детали
В понедельник, 19 июля, на Киев налетел мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.
Из-за затопления кассовых залов были временно закрыты станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Позже работу станций возобновили.
Городской пассажирский транспорт курсировал без соблюдения графика движения.
Из-за ливня в Киеве на дорогах провалился асфальт: движение транспорта на нескольких участках было перекрыто или затруднено.
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