Во время празднования независимости Украины планируется провести более 300 мероприятий.

В Украине создали цифровую карту событий, которые можно посетить по случаю 30-й годовщины независимости страны в Киеве и других городах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

На этой платформе будут освещаться события, посвященные юбилею независимости Украины. Проект охватывает все области нашей страны, каждая из которых на карте обозначена уникальным цветком-символом.

Читайте также30 лет Независимости: стало известно, сколько людей родились в Украине с 1991 годаНа цифровой карте событий в интерактивном формате отображается место, время и дата событий с развернутой информацией о самом событии", - говорится в сообщении. Кроме того, у карты удобный функционал поиска по локации и дате.

Посмотреть карту событий ко Дню независимости Украины можно по ссылке: https://ukraine30.mkip.gov.ua/

Такой проект создан для удобства заинтересованных в мероприятиях: пользователь может на цифровой карте посмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте и спланировать их посещение.

День независимости Украины: программа мероприятий

22 августа пройдет чествование участников боевых действий на Донбассе - ветеранов, добровольцев, медиков, волонтеров – все, кто защищал страну, рискуя своей жизнью.

23 августа, в День государственного флага Украины, в географическом центре нашей страны в Черкасской области будет возведен монумент единства Украины и одновременно во всех областях на центральных площадях городов будет подниматься государственный флаг.

Также 23 августа в Киеве состоится учредительный саммит "Крымская платформа", которая объединит национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Кроме того, 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.

А 24 августа, в День независимости Украины, состоится уникальный военный парад.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Автор: Ольга Робейко