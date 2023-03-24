Обоим фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, суд уже взял их под стражу.

В Киеве и Запорожье правоохранители задержали двух российских агентов, один из них - инженер-конструктор завода "Мотор Сич".

Как сообщает Служба безопасности Украины, разоблачены два агента российской ФСБ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность. По данным правоохранителей, в начале февраля 2023 года их завербовал кадровый сотрудник управления ФС, по Алтайскому краю через Telegram-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

"По указаниям врага агенты разведывали места расположения украинских военных объектов и правоохранительных органов. СБУ поэтапно задокументировала их преступные действия", - говорится в сообщении.

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Так, в Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич", который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра.

Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательного задания – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.

Еще одного российского агента задержали в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что развединформация нужна была оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.

Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписки с агрессором.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена"), суд взял их под стражу.

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