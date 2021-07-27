Женщина забежала в подъезд Харьковской многоэтажки и справила нужду у входной двери, попав на видео.
Видео опубликовали в местном Telegram-канале.
На отснятых кадрах видно, что нарушительница куда-то сильно спешила с несколькими пакетами, но у входа остановилась и присела. Через несколько секунд женщина встала и побежала дальше.
У лифта она снова остановилась и набрала кого-то по телефону, после чего вошла в кабинку.
Читайте такжеПод Киевом мэр повалил на пол активиста в сессионном зале (видео)Как стало известно, инцидент произошел в четвертом подъезде на улице Новгородская, 8. Жильцов возмутило поведение женщины, и они обнародовали ее фото на дверях дома.
"Знайте своих героев в лицо", – подписали авторы фото.
В соцсетях уже призвали проучить харьковчанку, показав ей видео. Некоторые пользователи предположили, что женщина просто больна, но соглашаются, что в таких случаях за собой убирать нужно.
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