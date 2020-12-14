В Киеве водитель известной службы такси решил справить нужду прямо возле своего авто, несмотря на то, что неподалеку располагался туалет.
Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.
Мужчина также умудрился выбросить мусор мимо урны. Инцидент зафиксировали на столичной Шулявке.
"Работник года от Uber. Таксист припарковался поперёк разметки, выбросил мусор, "передернул свой затвор" и снова на работу... Туалет в 100 метрах. Урна в 20 метрах", - пишет автор публикации.
Судя по видео, вероятно, свою "процедуру" водитель совершил прямо в салон авто. Это же отметили и пользователи в комментариях под видео.
Подобные инциденты на улицах Киева, к сожалению, не редки. Ранее был задержан хулиган из Донецка, справивший нужду на Аллее героев Небесной сотни в центре столицы. Аналогичный поступок в разное время совершили киевский маршрутчик и пьяный пассажир столичного метро.
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