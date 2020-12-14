Водитель умудрился также нарушить ПДД и выбросить мусор мимо урны.

В Киеве водитель известной службы такси решил справить нужду прямо возле своего авто, несмотря на то, что неподалеку располагался туалет.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Мужчина также умудрился выбросить мусор мимо урны. Инцидент зафиксировали на столичной Шулявке.

"Работник года от Uber. Таксист припарковался поперёк разметки, выбросил мусор, "передернул свой затвор" и снова на работу... Туалет в 100 метрах. Урна в 20 метрах", - пишет автор публикации.

Судя по видео, вероятно, свою "процедуру" водитель совершил прямо в салон авто. Это же отметили и пользователи в комментариях под видео.

Подобные инциденты на улицах Киева, к сожалению, не редки. Ранее был задержан хулиган из Донецка, справивший нужду на Аллее героев Небесной сотни в центре столицы. Аналогичный поступок в разное время совершили киевский маршрутчик и пьяный пассажир столичного метро.

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Автор: УНИАН