Роман Лозинский разместил видео, где морские пехотинцы 35-й бригады устанавливают на башне в селе Государственный Флаг Украины.

В Херсонской области, в селе Давидов Брод Бериславского района поднят украинский флаг.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины Роман Лозинский, который служит в Силах обороны Украины.

"Давидов Брод! Отвоеван! Здесь только что поднят наш флаг! Почти родной. Изнасилован российской оккупацией. Он станет одной из жемчужин наших странствий по югу Украины после победы. Встретимся на реке Ингулец!", - написал он.

Видео дня

Лозинский разместил видео, где морские пехотинцы 35-й бригады устанавливают на башне в селе Государственный Флаг Украины.

В настоящее время официального подтверждения информации об освобождении села Давидов Брод от ВСУ нет.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Ранее в Генштабе сообщили об освобождении Архангельского и Миролюбовки Херсонской области. Ситуация на этом участке фронта, по словам представителя ОК "Юг", "набирает оборотов" - ВСУ закрепляются на освобожденных территориях.

Эксперт предположил, что рашисты не смогут остановить наступление армии Украины под Херсоном.

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