В центре Киева - массовый митинг, его участники угрожают перекрыть Крещатик и поставить палатки (фото)

Люди вложили деньги в квартиры от банка "Аркада", однако город отменил договор аренды с застройщиком.

Сегодня, 29 мая, в центре Киева проходит массовый митинг семей, которые вложили деньги в квартиры от банка "Аркада" и уже несколько лет не могут получить ключи от своих квартир.

Митинг сначала пришел в офис банка "Аркада", люди съехались из нескольких областей Украины, сообщает ТСН.

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К митингующим вышел представитель банка и заверил, что также заинтересован в решении этого вопроса в пользу вкладчиков, однако им придется еще ждать.

После этого колонна отправилась к Офису президента – люди передали письмо главе государства и НАБУ. Далее митингующие пошли в КГГА, где собираются поставить палатки и перекрыть Крещатик. Пеший митинг сопровождает автоколонна семей пострадавших вкладчиков.

Как известно, еще в декабре 2018 года киевская городская власть разорвала договор аренды с застройщиком, который возводил многоэтажки на столичных Осокорках. Строительные работы, впрочем, не остановились. Решить эту проблему не могут и по сей день.

Ранее общественные активисты и обманутые инвесторы "Укрбуда" вышли на митинг против экс-главы корпорации Максима Микитася. Протестующие требовали справедливого наказания для застройщика.

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