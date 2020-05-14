В центре Киева прошел митинг за наказание для Микитася

Сам Микитась к митингующим не вышел и покинул суд через черный ход.

Общественные активисты и обманутые инвесторы "Укрбуда" вышли на митинг против экс-главы корпорации Максима Микитася. Протестующие требуют справедливого наказания для застройщика.

Протестующие собрались у здания суда, где рассматривается дело Микитася. Их главное требование – беспристрастное рассмотрение дела экс-главы "Укрбуда", оставившего без жилья 14 тыс. семей, пишет 112.

Митингующие держали плакаты "Преступники должны сидеть за решеткой", "Микитася на нары", "Судьи – судите по закону", "Основатель строительной пирамиды должен быть наказан" и тому подобные.

Отметим, суд не прислушался к киевлянам и отказался брать застройщика под стражу. Вместо этого ему присудили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета сроком два месяца. Решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюка.

Сам Микитась к митингующим не вышел и покинул суд через черный ход. Заявив журналистам, что залог в размере 100 млн грн, который требует прокуратура, вносить не собирается.

Напомним, Максима Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн, отмывании 200 млн грн.