В ближайшее время Украину могут исключить из Международной морской организации (ИМО). Об этом заявил ветеран флота и член Правления Ассоциации морских капитанов Одессы Олег Пастернак, пишут "Украинские новости".

Систематически имидж Украины в морской отрасли страдает из-за запутанной системы с дипломированием моряков. Бюрократия с получением документов не позволяет морякам покинуть сушу.

С 2020 года Администрация судоходства проталкивает постановление 1499, которое подаёт как "перемогу", а фактически блокирует морякам прохождение экзаменов. 31 мая 2023 года Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Олега Пастернака по обжалованию данного закона. Поэтому на время рассмотрения дела Администрации судоходства запрещено выполнять свои функции в рамках постановления 1499. До этого установлено, что ряд действий Администрации судоходства противоречит Конвенции ПДНВ и украинскому законодательству. Но пересматривать и дорабатывать свой скандальный "закон 1499" в Администрации судоходства не намерены. Олег Пастернак назвал ситуацию с сфере дипломирования патовой.

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"Курьёз в том, что НАПК, которое в публичной плоскости поддержало постановление 1499, позже вынесло по нему же негативное заключение антикоррупционной экспертизы. Минюст в своем заключении, также, подтвердил неконституционность постановления и ряд нарушений в предоставлении услуг" , — отметил эксперт.

Администрация судоходства, кроме того, перепутала названия должностей и совсем забыла о рядовых членах экипажа. Люди ждут документы более полугода под соусом разных обещаний.

"Профильные специалисты внимательно изучили 1499 и не нашли ни одной нормы, которая позволяет АС шлепать отказы на таких "основаниях". Как там в 19 статье - органы государственной власти обязаны действовать исключительно в рамках и в способ, предусмотренные законодательством? Да плевать - мы тут власть! Игнатенко парирует, мол, есть возможность апелляции, все удобно. Но она возложена на плечи нескольких мудрецов (по крайней мере, в теории 1499). И если они отказывают, то морякам прямо говорят - идите в суд. Ну в тот самый, на который сейчас он лично, его куратор Васьков, Мининфраструктуры, оголтелые активисты и не только оказывают колоссальное незаконное давление из-за одного лишь принятого ходатайства моряка. "Трусы наденьте или крестик снимите?" Да плевать - мы тут власть!" - отметил журналист-расследователь Игорь Хмурый. Именно он как раз и провел эксперимент с успешной аттестацией по липовым документам.

Вместо исправления грубых ошибок, в Мининфраструктуры через своих чиновников и подконтрольные ГО начали зачистку непопулярной информационной повестки. Моряки не надеются пройти законно дипломирование дома, поэтому эмигрируют, чтобы получить рабочие документы в других странах.

И все же Олег Пастернак уверен, что с помощью Фемиды удастся разрубить этот Гордиев узел: "Несмотря на большое желание Мининфраструктуры давить на судей, правда будет за Законом Украины. Ведь это международный имидж страны".