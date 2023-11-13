По словам главы МВА, сейчас очень много людей записываются на эвакуацию.

По состоянию на начало ноября в Авдеевке Донецкой области оставалось чуть больше, чем 1,5 тысячи человек. Враг постоянно бьут по инфраструктуре – в городе работает только один магазин.

Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в интервью "Укринформу". Он подчеркнул, что до начала обострения в городе работали шесть магазинов.

"Захватчики специально били по магазинам и разрушили три из них буквально за три дня. Просто до фундамента разнесли. Еще два просто закрылись, потому что их тоже обстреливали очень сильно", – пояснил он.

Кроме того, россияне постоянно обстреливают больницу. Несмотря на это, в городе все еще работают медики.

"В городе остаются два врача и четыре медицинские сестры. Они, конечно, оказывают помощь, которую могут в этих условиях, и это очень сложно делать", – подчеркнул Барабаш.

Глава МВА также рассказал, что по состоянию на начало ноября в Авдеевке оставался 1571 человек, без учета 16 заводчан, которых 7 ноября эвакуировали с Авдеевского коксохимзавода.

"Честно говоря, сейчас очень много людей записываются на эвакуацию, потому что видят, что, к сожалению, ситуация ухудшается. Они также понимают, что впереди – зима", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости за 13 ноября

В СМИ появилась информация о возможном увольнение сразу трех командующих ВСУ. По данным УП, речь идет о командующей Медицинскими силами ВСУ Татьяне Остащенко, командующем Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александре Тарнавском и командующем Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергее Наеве.

В то же время в Министерстве обороны, комментируя эти слухи, заявили, что информация не соответствует действительности. Там отметили, что все работают в штатном режиме.

Кроме того, Минобороны начало рекрутинг в ряды Вооруженных сил Украины. Оборонное ведомство запустило проект вместе с организацией Lobby X.

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