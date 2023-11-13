Они говорят, что все работают в штатном режиме.

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что они рассматривают возможность увольнения сразу трех командующих Вооруженных сил Украины.

Официальное заявление опубликовано на странице Минобороны в социальной сети Facebook. По их словам, "все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генеральным штабом".

"Информация, опубликованная рядом СМИ - не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену", - отмечается в сообщении.

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Информация о возможности увольнения командующих

Сегодня "Украинская правда" сообщила, что Минобороны якобы рассматривает возможность увольнения командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

По данным их источников, соответствующее представление готовит новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Вопрос отставок рассматривался несколько месяцев.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского сказал журналистам, что в случае принятия такого решения об этом будет сообщено на официальном сайте президента.

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