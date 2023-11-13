В частности, должность может потерять командующая Медицинскими силами ВСУ, на увольнении которой настаивали парамедики и волонтеры, пишет издание.

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность увольнения трех командующих ВСУ. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны.

По данным собеседников издания, уволить могут командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева. Соответствующее представление готовит министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Как известно, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны. О причинах вероятного увольнения Тарнавского, который возглавляет одно из направлений украинского контрнаступления, не сообщается", – говорится в материале.

Основания для увольнения командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева источники также не уточняют. Издание утверждает, что он может стать одним из главных фигурантов дела, касающегося обороны Херсонщины в начале российского вторжения в 2022 году.

В Офисе президента в ответ на обращение УП относительно вероятных увольнений заявили, что в случае принятия такого решения об этом будет соответствующим образом сообщено на официальном сайте главы государства. Такую позицию озвучил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Отмечается, что один из собеседников издания утверждает, что вопрос отставок этих командующих рассматривается уже несколько месяцев.

Кадровые перестановки в Украине: последние новости

9 ноября 2023 года Верховная Рада проголосовала за увольнение министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Такое решение поддержали 243 народных депутата. Заявление об отставке Гутцайт написал 8 ноября.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций ВСУ. На его место назначили Сергея Лупанчука. В Офисе президента отметили, что представление об увольнении Хоренко поступило от министра обороны Рустема Умерова.

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