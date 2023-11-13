Многие говорят, что потери врага на Авдеевском направлении уже превысили его потери и в Угледаре, и в Бахмуте, подчеркнул Барабаш.

За время боев под Авдеевкой Донецкой области российские захватчики потеряли тысячи людей погибшими и ранеными. Кроме того, уничтожены сотни единиц вражеской техники.

"Это однозначно несколько тысяч погибших, минимум три-четыре тысячи. Ну и раненых там уж точно семь-восемь тысяч. Многие говорят, что потери врага на Авдеевском направлении уже превысили его потери и в Угледаре, и в Бахмуте", – отметил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в интервью "Укринформу".

Что касается техники, то называются разные цифры, подчеркнул чиновник. По его словам, звучат оценки о том, что уничтожено более 200 единиц техники, некоторые говорят – что более 400.

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"Я больше склонен ко второму варианту. Ведь только за первые сутки этого обострения, 10 октября, когда они пошли, ехало почти 100 единиц техники и около 60 из нее было уничтожено. Они шли колоннами, во время первой волны много техники уничтожено", – подчеркнул он.

В то же время Барабаш добавил, что бои в районе Авдеевки продолжаются из-за того, что сам город расположен на высоте. Из Авдеевки видны оккупированные Донецк и Ясиноватая.

"Вот почему им это нужно", – пояснил он.

Бои за Авдеевку

По информации от Генерального штаба ВСУ, на Авдеевском направлении в течение суток враг вел штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского. Украинские военные отбили там 8 атак. Всего на фронте произошло 50 боевых столкновений.

Военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорит, что россияне не оставят попыток захватить город и будут пытаться брать его снова и снова. По его словам, это единственное направление, где у врага есть какой-то шанс на успех.

В то же время майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман убежден, что если Силам обороны придется уйти из Авдеевки, это не будет иметь стратегического влияния на линию Восточного фронта – от Купянска до Угледара.

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