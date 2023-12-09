Женщина пыталась затащить в "любовные сети" сына Януковича, узнали журналисты.

Загадочная сожительница ликвидированного в РФ бывшего украинского нардепа-беглеца Ильи Кивы - так называемая "журналистка" Татьяна Поп, которая четыре года назад разбила семью экс-главы Министерства внутренних дел Украины, еще одного предателя Украины - Виталия Захарченко. Захарченко из-за Поп развелся с женой, а "журналистка" переключилась на более денежного кандидата - олигарха Сергея Курченко.

У Кивы и Поп был бурный роман, еще тогда, когда тот был советником главы МВД, пишет "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на сведения источника. "Когда Кива сбежал в Москву, то возобновил тесное общение с Татьяной. При этом они отношения тщательно скрывали. Дело в том, что Татьяна Поп также возобновила роман и с Захарченко. У Захарченко "денежный мешок" во много-много раз больше, чем у Кивы, и Поп его потерять не хотела...", - отмечается на канале.

По словам источника, в РФ "журналистка" также пыталась затащить в "любовные сети" еще некоторых предателей украинского государства, в том числе сына беглого Виктора Януковича Александра.

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Илья Кива уничтожен в России - что нужно знать

Вечером 6 декабря стало известно, что Киву нашли убитым на территории парка одного из коттеджных поселков в селе Супонево Московской области. Позже выяснилось, что окровавленное тело экс-нардепа лежало на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club".

По сведениям источника УНИАН, Кива "сдох" в результате спецоперации Службы безопасности Украины - его минусовали со стрелкового оружия. СМИ узнали, что на его теле было несколько ран.

Стоит отметить, что бывший нардеп сбежал незадолго до того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину. Побег Кива прикрыл - утверждал, что уехал отдыхать в ЕС, но позже стало известно, что он находится в России. В нашей стране Киву, в частности, обвинили в госизмене. 13 ноября суд заочно приговорил беглеца-предателя к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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