Мероприятие собрало тысячи гостей.

В субботу, 21 августа, в селе Майское Днепропетровской области в рамках фестиваля "Свободное небо" состоялась акция "Украинский гопак – на земле и в небе": парашютисты станцевали украинский народный танец на высоте более 4 километров.

Как говорится в сюжете ТСН, традиционный воздушный фестиваль организовали после двухлетней паузы из-за карантинных ограничений.

Мероприятие собрало тысячи гостей.

"Самолеты и вертолеты, рисующие в небе, и огромный флаг над облаками – на этот раз поднимали в честь 30-летия Независимости Украины", – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ День Независимости в Киеве на Днепре состоится речной парад (фото)Мероприятие состоялось при поддержке Украинского культурного фонда.

В акции "Украинский гопак – на земле и в небе" приняли участие 150 танцоров и парашютистов. Они синхронно выполнили украинский гопак на земле и в небе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц