В деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета появился белорусский след.

В сети появились материалы о причастности высшего руководства Беларуси к устранению политических оппонентов, в том числе об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live.

В сообщении говорится, что бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар направил для расследования в Брюссель записи разговоров, которые были проведены в апреле 2012-го.

На этих пленках якобы экс-глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев вместе с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения "Альфа" обсуждает способы ликвидации противников Лукашенко, которые "кукарекают" в Германии.

В записи упоминается и журналист Павел Шеремет.

"Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б**дь, совсем б**дь - ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом", - говорит на аудио человек, с голосом, как у экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

К письму в официальные структуры Брюсселя для объективного расследования преступлений режима экс-спецназовец Игорь Макар также приложил некоторые документы оперативной разработки, которую проводило КГБ для выявления всех передвижений Шеремета. В них есть информация об автомобиле и месте жительства журналиста в Москве, его контактах и номерах телефонов.

Издание УП подтверждает, что в записи есть доказательства того, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств: задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Александр Лукашенко и выделил на эти цели 1,5 миллиона долларов.

На совещании также обсуждается использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобилей для достижения поставленных целей: убийства в Германии Олега Алкаева (бывший директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией).

Дело Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

Их дело рассматривает суд присяжных.

9 сентября суд изменил Дугарь меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в 168 тыс. грн.

21 октября Шевченковский райсуд Киева до 19 декабря продлил меры пресечения Антоненко и Кузьменко и процессуальные обязанности для Дугарь.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей Антоненко, поскольку, по мнению следствия, имеются определенные риски, в частности, что после освобождения из-под стражи обвиняемый якобы может скрываться или сбежать.

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Автор: Олег Давыгора