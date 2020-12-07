Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление о продлении ареста.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на решение суда присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева о продлении срока ареста Антоненко.

Прокурор отметил, что просит суд отказать в удовлетворении апелляции, ведь, по мнению следствия, имеются определенные риски, в частности, что после освобождения из-под стражи обвиняемый якобы может скрываться или бежать.

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В то же время, адвокаты Антоненко в очередной раз подчеркнули, что их подзащитный не собирается скрываться от следствия и суда или бежать за границу.

Коллегия судей постановила в удовлетворении апелляционной жалобы отказать и оставить в силе решение о продлении меры пресечения Антоненко в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение суда присутствующие в зале встретили криками «Ганьба!».

Дело Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы «Смысл Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко - уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

Их дело рассматривает суд присяжных.

9 сентября суд изменил Дугарь меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в 168 тыс. грн.

21 октября Шевченковский райсуд Киева до 19 декабря продлил меры пресечения Антоненко и Кузьменко и процессуальные обязанности для Дугарь.

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Автор: Антонина Доломанжи