Проектная мощность школы - 200 учеников, в настоящее время там учится 224 ученика. И это пока. В перспективе детей будет больше, рассказывает директор.

На Ривненщине в селе Млынок Заречненской ОТГ более 200 детей учатся в аварийной школе.

Как говорится в сюжете Суспильного, здание Млинковского лицея построили еще 60 лет назад из остатков развалившейся церкви. На сегодня в нем трещит крыша, фундамент и проседают стены, внутри нет туалета, водопровода, а в части помещений отсутствует отопление.

В спортзале лицея много лет назад разобрали печки, поэтому зимой в помещении холодно. Потолок еле держится. Крыша давит на центральную стену и смещает ее, а воду в умывальник носят из колодца.

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"Я жил в этой деревне, вырос в этой школе, учился в этой школе. Эта школа сделана из старых материалов, это была разобранная когда-то церковь. Ее разрушили при Советском Союзе и построили нам школу. Стены ушли, мы их тут же поскручивали болтами, постягивали, но школа в аварийном состоянии", - рассказывает отец 11 детей Петр Ошурко, который уже 30 лет преподает в школе трудовое обучение.

Построили школу в начале 60 годов XX века, но туалеты в помещении тогда не предусмотрели. Поэтому дети при минусовой температуре бегают в уличные уборные.

"Мы уже обращались, но, поскольку у нас нет помещения, стоит вопрос о строительстве новой школы. Надеюсь, что этот вопрос у нас сдвинется с места. Проектная мощность учебного заведения - 200 учеников, в настоящее время учится 224 ученика. И это пока. В перспективе у нас детей будет больше", - говорит директор школы Александр Касянчик.

На следующий год ожидают, что в школе станет больше на десять учеников. Уже сейчас часть родителей возит своих детей в соседнее село Боровое.

"У нас перспективное село. Понимаете, в чем дело: у нас рождение превышает смертность. Молодые семьи строятся и никуда не выезжают. Село растет и растет. А школа в аварийном состоянии давно", - утверждает староста округа Николай Калюта.

Строить новый корпус планируют рядом со старым, рассказывает депутат облсовета от округа Иван Калюта.

"Провели экспертизу. Выводы экспертов: школа в аварийном состоянии. Сейчас второй этап: мы делаем проектно-сметную документацию. За каких - то года четыре, так планируем, хотим, чтобы так случилось, школа была построена. Современная, на 300 мест", - рассказал депутат.

Местный бюджет не сможет "потянуть" такое строительство, объясняет депутат. Он рассчитывает на государственное финансирование.

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