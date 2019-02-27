В Днепре потратят 7 миллионов гривень на переход в школьный туалет на улице

Строительство продлится 270 дней.

В Днепре в средней общеобразовательной школе №127 началось строительство перехода, который объединит здание учебного заведения с туалетом, который расположен на улице. На строительство потратят почти 7 миллионов гривень.

Об этом сообщает Днепроград со ссылкой на сообщение Ивана Васючкова в Facebook.

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"Судя по всему уже осенью ученики НСШ 127 ходить в туалет не по улице, а по переходу. В декабре 2018 состоялся тендер, на днях начали работы", - написал Васючков.

Местное издание напоминает, что в конце прошлого года Департамент гуманитарной политики городского совета заключил соглашение с ЧП "Лана" на строительство указанного перехода. Школа №127 является одной из немногих в Днепре, которая имеет туалет на улице. Известно, что длина сооружения будет около 70 метров. Коридор должен представлять собой теплую галерею, по которой школьники смогут комфортно ходить в туалет. Стоимость такой пристройки подрядчик ЧП "Лана" оценил в 6 миллионов 722 тысячи гривень.

Стоит отметить, что согласно информации из документов в тендере, строительство продлится 270 дней. Сама сделка была заключена 16 января 2019 года. То есть строительство должны завершить до конца сентября.