Сегодня во время акции возле одного из телеканалов за нарушение общественного порядка в Шевченковское управление полиции доставили четырех человек.

Полиция открыла уголовные производства после столкновений возле офиса телеканала «Наш».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители возбудили дела по фактам событий возле Шевченковского управления полиции, куда привезли задержанных, и у офиса телеканала.

«Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия каких-либо решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться» - отметил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Он напомнил, что сегодня во время акции возле одного из телеканалов за нарушение общественного порядка в Шевченковское управление полиции доставили четырех человек.

«При составлении административных материалов один из мужчин открыл окно и стал на подоконник. При этом он высказывал ряд требований, в частности, относительно закрытия канала, освобождения участников акции и снятия с должности одного из руководителей территориального управления полиции», - отметил Крищенко.

Акции у телеканала "Наш": что нужно знать

Активисты сегодня пикетировали офис телеканала "Наш", чтобы выразить недовольство прокремлевской политикой этого канала.

В частности, активист Евгений Карась, который ранее был лидером организации "С14", обвинил работников телеканала «Наш» в распространении дезинформации и получении средств из России.

Произошли столкновения с полицейскими, были задержаны 4 человека.

Один из задержанных возле офиса телеканала «Наш» активист Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и угрожал прыгнуть, если не отпустят его и его соратников.

Позже он потребовал встречи с главой МВД Арсеном Аваковым, закрытия канала «Наш» и увольнения начальника отдела превенции Шевченковского управления полиции Владимира Катруша и заместителя начальника Шевченковского управления полиции Валентина Галатенко. Середюк заявил, что полицейские систематически препятствуют активистам проводить акции, бьют их, воруют их вещи.

Позже ветеран заявил о достижении определенного компромисса с руководством МВД и слез с окна 4-го этажа внутрь помещения.

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Автор: Тамара Отовская