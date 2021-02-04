Полиция открыла уголовные производства после столкновений возле офиса телеканала «Наш».
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Правоохранители возбудили дела по фактам событий возле Шевченковского управления полиции, куда привезли задержанных, и у офиса телеканала.
«Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия каких-либо решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться» - отметил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
Он напомнил, что сегодня во время акции возле одного из телеканалов за нарушение общественного порядка в Шевченковское управление полиции доставили четырех человек.
«При составлении административных материалов один из мужчин открыл окно и стал на подоконник. При этом он высказывал ряд требований, в частности, относительно закрытия канала, освобождения участников акции и снятия с должности одного из руководителей территориального управления полиции», - отметил Крищенко.
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Акции у телеканала "Наш": что нужно знать
Активисты сегодня пикетировали офис телеканала "Наш", чтобы выразить недовольство прокремлевской политикой этого канала.
В частности, активист Евгений Карась, который ранее был лидером организации "С14", обвинил работников телеканала «Наш» в распространении дезинформации и получении средств из России.
Произошли столкновения с полицейскими, были задержаны 4 человека.
Один из задержанных возле офиса телеканала «Наш» активист Середюк вылез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и угрожал прыгнуть, если не отпустят его и его соратников.
Позже он потребовал встречи с главой МВД Арсеном Аваковым, закрытия канала «Наш» и увольнения начальника отдела превенции Шевченковского управления полиции Владимира Катруша и заместителя начальника Шевченковского управления полиции Валентина Галатенко. Середюк заявил, что полицейские систематически препятствуют активистам проводить акции, бьют их, воруют их вещи.
Позже ветеран заявил о достижении определенного компромисса с руководством МВД и слез с окна 4-го этажа внутрь помещения.
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