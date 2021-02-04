Утверждается, что протестующие угрожали сотрудникам канала.

Правые активисты устроили акцию возле телеканала «НАШ», требуя его закрытия. Между участниками акции и полицией произошли стычки.

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Как сообащется в Telegram-канале «НАШ», блокировать канал приехали правые во главе с активистом Евгением Карасем.

Утверждается, что Карась и его люди угрожали сотрудникам канала. В частности - угрожал исполнительному продюсеру телеканала, который вышел к протестующим.

"А, ты исполнительный продюсер телеканала НАШ? Ты вышел к нам? Решил нас потролить? Ты что, бессмертный, придурок! Тебе не стыдно? Здесь война! Ты решил пошутить шуточки?", - цитирует канал Карася.

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Ранее в Украине были заблокированы телеканалы "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны, со стороны Российской Федерации.

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Автор: Дмитрий Захаров