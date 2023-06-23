Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования.

Совет безопасности и обороны Украины сегодня, 23 июня, принял решение по ненадлежащего состояния укрытий в стране. В СНБО пообещали привлечь виновных к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшнем заседании СНБО внимание было приковано к трем темам. В частности, речь шла о безопасности украинцев во время российских атак. При этом президент напомнил, что четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования.

"Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, второй темой заседания стала судебная реформа и ее продолжение в тесном сотрудничестве с ЕС.

"Усиливаем ответственность за коррупцию в системе правосудия", - подчеркнул глава государства.

Вероятно, одной из причин обсуждения этой темы на заседании СНБО было задержание в мае председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в 2,7 млн долларов.

В то же время, Зеленский уточнил, что отдельно прорабатывается механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций. Также участники заседания обсудили будущее Украины в Евросоюзе и постановили ускорить работу над выполнением европейских рекомендаций.

Впоследствии в традиционном вечернем видеообращении Зеленский более подробно прокомментировал сегодняшнее заседание СНБО. В частности, по ситуации с укрытиями президент заявил, что "выводы неутешительны" почти по всей стране.

"Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут", – пообещал он.

Также глава государства рассказал, что на заседании СНБО прозвучали предложения усилить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия, чтобы это было ощутимо, - от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"И чтобы это касалось тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях", - сказал он.

По мнению Зеленского, задержание уже экс-председателя Верховного суда и других судей на взятках требуют более жесткой государственной политики требований к судьям и всем, кто работает в системе правосудия. В частности, он отметил необходимость проведения проверок добродетели судей не только перед назначением на должность.

"Время может, к сожалению, менять людей, в отношении которых в начале работы в судах было положительное заключение. И считаю, что следует проверять в том числе с использованием детектора лжи", - добавил президент.

Также на СНБО приняли решение об усилении роли суда присяжных и расширить случаи его применения в Украине, чтобы справедливости стало больше. В то же время, Зеленский напомнил, что сегодня ровно год с момента как Украина приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Следовательно, нынешняя цель Украины - начать переговоры по членству.

"Украина свою часть работы точно сделает. Обсудили задачи, которые должны быть выполнены до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. По каждому такому направлению СНБО дал необходимые протокольные поручения. Уверен, что все их реально выполнить", - отметил он.

Укрытия в Киеве - главные проблемы

В ночь на 1 июня в Киеве во время вражеской атаки погибли три человека - две женщины и девочка. Трагедия произошла возле поликлиники в Деснянском районе столицы. Люди так и не смогли попасть в укрытие в больнице, потому что двери были закрыты, и во время атаки находились под открытым небом.

После трагедии правоохранители сообщили о подозрениях нескольким должностным лицам и охраннику поликлиники. Однако, только охранника суд отправил в СИЗО, другие подозреваемые - под домашним арестом.

Впоследствии по всей стране начались масштабные проверки укрытий, большое количество из них оказались непригодными для пребывания или закрытыми.

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