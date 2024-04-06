Речь идет о сдаче национального мультипредметного теста (НМТ). Сколько абитуриентов зарегистрировалось?

На сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) уже зарегистрировалось более 220 тысяч человек, подать заявку можно до 11 апреля.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона. По его словам, из этого количества примерно 20 тысяч человек - это желающие сдавать тест за рубежом.

"Сейчас зарегистрировано чуть больше 220 тысяч потенциальных абитуриентов в системе Украинского центра оценивания качества образования. Из них примерно 20 тысяч человек, которые планируют сдавать НМТ за рубежом. Это достаточно похожие цифры к прошлогодним. Регистрация продолжается до 11 апреля", - сказал он.

Винницкий рассказал, что во второй половине мая будут сдавать НМТ выпускники прошлых лет. Сессия для абитуриентов этого года начнется приблизительно в начале июня.

Также уже подготовлены центры для сдачи НМТ за рубежом. Заместитель министра рассказал, что зарубежные тестовые центры оборудованы компьютерной техникой, там работают украиноязычные инструкторы - преимущественно на волонтерских началах.

"У нас существует определенный миф, что высшее образование в Украине непопулярное или некачественное. Я напомню: 20 тысяч украинских детей, находящихся за рубежом, зарегистрировались для поступления в украинские вузы. Это очень важный показатель - нет причины писать НМТ, если ты не планируешь поступать в Украине", - отметил Винницкий.

Проведение НМТ - что известно

15 марта началась регистрация на сдачу национального мультипредметного теста. Как и предыдущие два года, он будет проходить в формате компьютерного онлайн-теста.

В сентябре 2023 года стало известно, что история Украины вновь станет обязательным предметом для поступления в высшие учебные заведения во время сдачи национального мультипредметного теста в 2024 году. Всего тест состоит из четырех предметов - украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.

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