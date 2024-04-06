На сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) уже зарегистрировалось более 220 тысяч человек, подать заявку можно до 11 апреля.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона. По его словам, из этого количества примерно 20 тысяч человек - это желающие сдавать тест за рубежом.
"Сейчас зарегистрировано чуть больше 220 тысяч потенциальных абитуриентов в системе Украинского центра оценивания качества образования. Из них примерно 20 тысяч человек, которые планируют сдавать НМТ за рубежом. Это достаточно похожие цифры к прошлогодним. Регистрация продолжается до 11 апреля", - сказал он.
Винницкий рассказал, что во второй половине мая будут сдавать НМТ выпускники прошлых лет. Сессия для абитуриентов этого года начнется приблизительно в начале июня.
Также уже подготовлены центры для сдачи НМТ за рубежом. Заместитель министра рассказал, что зарубежные тестовые центры оборудованы компьютерной техникой, там работают украиноязычные инструкторы - преимущественно на волонтерских началах.
"У нас существует определенный миф, что высшее образование в Украине непопулярное или некачественное. Я напомню: 20 тысяч украинских детей, находящихся за рубежом, зарегистрировались для поступления в украинские вузы. Это очень важный показатель - нет причины писать НМТ, если ты не планируешь поступать в Украине", - отметил Винницкий.
Проведение НМТ - что известно
15 марта началась регистрация на сдачу национального мультипредметного теста. Как и предыдущие два года, он будет проходить в формате компьютерного онлайн-теста.
В сентябре 2023 года стало известно, что история Украины вновь станет обязательным предметом для поступления в высшие учебные заведения во время сдачи национального мультипредметного теста в 2024 году. Всего тест состоит из четырех предметов - украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.