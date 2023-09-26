Еще обязательными предметами для сдачи будут украинский язык и математика, а также один предмет на выбор.

История Украины снова станет обязательным предметом для поступления в высшие учебные заведения Украины во время сдачи Национального мультипредметного теста в 2024 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции "Вступительные испытания в 2024 году: чего ожидать?".

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что в 2024 году к формату двух обязательных предметов и одного на выбор будет добавлен еще один предмет. Еще одним обязательным предметом станет История Украины.

"Соответственно, в 2024 году формат национального мультипредметного теста будет 3+1. Это украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор", - сказал Винницкий.

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"Речь идет о том, что четыре предмета будут в объединенном одном тесте. Соответственно, два часа - перерыв. Мы очень хорошо понимаем, что это достаточно сильная нагрузка на детей. Но, с другой стороны, так же надо понимать, что нагрузка высшего образования не меньше. В данном случае мы говорим о четырех часах тестирования. Четыре предмета - четыре часа тестирования в один день", - разъяснил Винницкий.

О продолжительности перерыва будет сообщено позже, однако, нельзя рассчитывать на то, что это будет долгий перерыв.

Замминистра добавил, что в первую очередь надо обеспечить безопасность. Эти экзамены не будут проходить по всей стране в один день, а будут растянуты во времени.

"Мы движемся в сторону того, что сегодня является стандартом в Европейском Союзе, а именно - на выпуске из школы проверяется не менее 5 предметов", - сказал замминистра и рассказал, что в Польше уже применяется проверка пяти предметов. Но есть случаи, когда проверяется даже более 5 предметов.

Винницкий разъяснил, что в один день писать тесты по всей стране, как это раньше было в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО), невозможно учитывая вопросы безопасности.

"Если говорить о Национальном мультипредметном тесте (НМТ) - это фактически и есть ВНО, только в другом формате", - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель Комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины Сергей Бабак отметил, что надо внести на рассмотрение парламента новый законопроект, который будет регулировать вступление.

"Мы его называем специальным законом вступления в конкретном году... Каждый год мы вносим специальный закон. И прямо сейчас, в Верховной Раде, уже регистрируется этот специальный закон, который регулирует проведение Национального мультипредметного теста в 2024 году", - сказал Бабак.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко добавила, что относительно предмета История Украины, который станет обязательным для сдачи, речь будет идти не о всем историческом периоде, а о событиях от XVI-го века и до настоящего времени.

"Мы хотим, чтобы наши участники как можно больше были осведомлены по вопросам Украины. Каковы предпосылки этой страшной войны? Как так случилось, что мы находимся в этой точке времени и этой ситуации с Россией? Но не будет брать абсолютно весь исторический период, ведь это довольно сложно нашим участникам будет усвоить весь спектр компетенции в истории Украины", - сказала Вакуленко.

В то же время, содержание и количество предметов на выбор будет расширено.

"До 2022 года у нас был такой предмет как украинский язык и украинская литература. В этом году появляется отдельный тест украинская литература. Конечно он будет интересен для тех, кто поступает на филологические специальности. Кроме того, возвращается география", - сказала Вакуленко.

По ее словам, содержание заданий НМТ будет соответствовать программам ВНО, которые уже несколько лет подряд актуальны. Она сказала, что не нужно ожидать каких-либо осложнений тестов или появления новых тестов.

"Все те программы, которые являются утвержденными - ими уже сегодня можно пользоваться", - сказала Вакуленко.

Она отметила, что если в прошлом учебном году тестирование происходило в июне и июле, то в этом году это будет происходить раньше - в мае.

Тестирование будут проходить во временных экзаменационных центрах - это помещения учебных заведений.

Предусмотрено, что при условии воздушной тревоги все участники сдачи тестов будут переходить в укрытие и будут продолжать работать с тестами после завершения тревоги.

"В следующем году мы усилим меры безопасности во временных экзаменационных центрах, в частности, будем использовать и металлодетекторы (в том числе, для выявления скрытых мобильных телефонов, которые могут использоваться для списывания - УНИАН)", - сказала Вакуленко.

Образование в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2024 года могут перевести школы на 12-летнюю систему образования. По словам заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, сейчас проводятся исследования и дискуссии по принятию решения.

Он отметил, что 12-летняя система обучения в школах является евроинтеграционным шагом, потому что большинство европейских стран Европейского Союза имеют именно 12-летнюю систему обучения.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовый обратился к украинцам с призывом обсудить вопрос о количестве предметов, которые дети изучают в настоящее время в школах. По его словам, с 2027 года в старшей профильной школе дети смогут выбирать направление, по которому хотят учиться.

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