Также введен запрет на пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима.

Верховная Рада на пленарном заседании приняла решение о запрете на символику, которая используется РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в депутатском корпусе.

На данный момент известно, что были приняты следующие законы:

о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины;

"о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию основ организации и ведению движения сопротивления";

о внесении изменений в закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" об уточнении отдельных положений,

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий.

На сегодняшнем заседании выступила также президент Европарламента Роберта Мецола.

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