Верховная Рада на пленарном заседании приняла решение о запрете на символику, которая используется РФ в войне против Украины.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в депутатском корпусе.
На данный момент известно, что были приняты следующие законы:
о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины;
"о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию основ организации и ведению движения сопротивления";
о внесении изменений в закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" об уточнении отдельных положений,
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий.
На сегодняшнем заседании выступила также президент Европарламента Роберта Мецола.