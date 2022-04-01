УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа русским захватчикам.

Ситуация в Киеве и области - трансляция ниже:

1:45 Стало известно, что корреспонденты CNN показали, как город Ирпень живет после оккупации. Журналисты узнали, что за рекой Ирпень повсюду разрушения, спровоцированные месячным противостоянием между российскими и украинскими войсками. Неразбитых окон немного, почти на каждом углу сваленные деревья, разбитая или уничтоженная военная техника, в основном - российская.

1:40 Появилась важная информация от Генштаба Вооруженных сил Украины. В Генштабе сообщили, что враг, понеся значительные потери в личном составе и технике, не добился успеха в блокировании и захвате города Киева.

По его данным, оккупанты были вынуждены временно отказаться от выполнения указанного задания.

1:14 Был объявлен отбой воздушной тревоги. Граждане могли покинуть укрытие.

0:38 В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Всех жителей призывали уйти в укрытие.