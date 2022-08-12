Ожидается, что это позволит чередовать очное обучение с онлайн и даст возможность каждому преподавателю формировать очередность в усвоении материала.

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что учебный процесс может быть в смешанном режиме.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона.

"Мы готовы к тому, что процесс обучения будет в смешанном режиме. Это будет определенным образом чередование очного с онлайн обучением и даст возможность каждому преподавателю формировать определенную очередность в усвоении материала. Либо это будет очно, либо онлайн. На сегодня уже есть и методики, и даже на нашей платформе "Всеукраинской школы онлайн" предусмотрено построение индивидуальной образовательной траектории каждого ученика и вместе с каждым учителем", - сказал Шкарлет.

Он также отметил, что начало обучения будет исключительно в рамках ситуации безопасности, а решение об участии каждого ребенка в образовательном процессе будет приниматься родителями.

Как сообщал УНИАН, МОН рекомендовало руководителям учебных заведений с 1 сентября начать образовательный процесс в школах очно.

21 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что школы начнут учебный процесс с 1 сентября только в случае наличия соответствующим образом оборудованных укрытий для пребывания там детей во время воздушных тревог. Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения с защитным устройством, светом и туалетом.

По состоянию на начало августа по оценке МВД, до 30% школ в Украине готовы к началу нового учебного года в офлайн-режиме с точки зрения безопасности и наличия укрытия.

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