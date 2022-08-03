По словам министра внутренних дел, за каждой школой закреплен ответственный спасатель ГСЧС в регионе.

По оценке Министерства внутренних дел, до 30% школ в Украине готовы к началу нового учебного года в офлайн-режиме с точки зрения безопасности и наличия укрытия.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона.

По его словам, сейчас ГСЧС работает в регионах с каждым органом местного самоуправления - поселковыми, городскими советами и ОТГ, с целью выработки рекомендаций по каждой школе.

"Мы закрепили за каждой школой ответственного спасателя в регионе. Это будет не один спасатель на несколько школ, а конкретное лицо – конкретная фамилия, которая должна отвечать за то, как готова или не готова школа к новому учебному году. Собственно, по нашим оценкам, уже подходит к 30% готовности школ по всей Украине", - пояснил Монастырский.

Он добавил, что по вполне понятным причинам, в части школ страны новый учебный год начнется в онлайн-режиме, в частности, в тех регионах, где ведутся активные боевые действия.

В то же время в тыловых регионах страны, в частности, Львовской, Тернопольской, Закарпатской областях, ведется подготовка к офлайн-обучению.

"Более того, мы там имеем большое количество ВПЛ, среди которых много детей, которые пойдут в школу. Поэтому там как раз идет подготовка по готовности укрытия в школах. Это могут быть оснащены подвалы, или первые этажи школ, но при условии их правильного оснащения. ГСЧС уже давно дали рекомендации, конкретные схемы и примеры, как это должно выглядеть. Сегодня органы самоуправления работают над тем, чтобы это можно было обеспечить", - подчеркнул Монастырский.

Глава МВД отметил, что сельские школы в тыловых регионах страны, по его мнению, в немного худшем состоянии с точки зрения безопасности и укрытия, по сравнению с городскими.

"Больше готовы школы в городах, поэтому в сельских школах рассматриваются альтернативные варианты, как, например, довоз детей в соседнюю школу, где обеспечено укрытие... Я убежден, что там, где это возможно будет сделать, вопрос довоза детей будет решаться, чтобы дети могли начать обучение в безопасности",- подчеркнул Монастырский.

Он добавил, что определенный общий итог готовности школ к новому учебному году можно будет подвести во второй половине августа.

"Ближе к Дню независимости, чтобы понимать, сколько школ начнут обучение офлайн, с выходом детей непосредственно в классы", - отметил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, МОН рекомендовало руководителям учебных заведений с 1 сентября начать образовательный процесс в школах очно.

21 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что школы начнут учебный процесс с 1 сентября только в случае наличия соответствующим образом оборудованных укрытий для пребывания там детей во время воздушных тревог. Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения с защитным устройством, светом и туалетом.

По состоянию на 22 июля в МВД сообщили, что 11% учреждений образования Украины имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, это почти 3 000 заведений.

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