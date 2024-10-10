Сеть магазинов EVA и БФ Happy Paw анонсируют проект по помощи животным в приютах

Презентация состоялась в Гостомельском приюте во время "Тура доброты".

Сеть магазинов EVA и благотворительный фонд Happy Paw по случаю Всемирного дня защиты животных презентовали пятый, юбилейный проект "ВусоСвято", направленный на помощь животным в приютах Украины. Презентация состоялась в Гостомельском приюте во время "Тура доброты", где подытожили предварительные результаты четырехлетнего сотрудничества. В приюте живут более 600 кошек и собак, которые регулярно получают помощь от EVA и Happy Paw. Треть животных из этого приюта эвакуированы из зоны боевых действий, в том числе - из Херсонской области во время наводнения после подрыва Каховской ГЭС.

Нынешний проект получил название "ВусоСвято". Таким образом организаторы решили подчеркнуть его особый юбилейный статус. "Празднуем 4+1 лет: 4 лапы + 1 донат", - так организаторы обыграли круглую дату благотворительного проекта помощи животным.

Проект "ВусоСвято", который стартует 24 октября и продлится до 6 декабря, позволит каждому желающему присоединиться к сбору средств на помощь животным в приютах. Благотворительный взнос можно сделать на кассах EVA и на сайте Happy Paw.

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Руководитель PR-направления сети магазинов EVA и EVA.UA Александра Гнатик рассказала, что на старте проекта в 2020 году количество благотворителей составляло 840 человек, сумма собранных средств тогда составила 270 тысяч гривен, а помощь получили 7 приютов.

В течение четырех лет сотрудничества EVA и Happy Paw поддержали почти 100 приютов по всей Украине, помогли более 30 000 животным зимовать в теплых условиях и привлекли к благотворительности 347 840 благотворителей, собрав более 4,1 млн грн. Особенно сложным, по словам Александры Гнатик, был 2022 год, когда, несмотря на фокус на помощь населению и военным, EVA продолжила проекты в поддержку бездомных животных.

"За эти годы мы не только согрели десятки тысяч животных, но и привлекли сотни тысяч украинцев к добрым делам. Это вдохновляет продолжать работу для животных, которые уже ждут тепла и заботы", - отметила Александра.

Направление помощи животным в сети магазинов EVA зародилось в конце 2020 года. Тогда в компании начали добрую инициативу - отказаться от дорогих подарков на новогодние праздники для партнеров, а сэкономленные средства передать на помощь бездомным животным в приютах.

В 2021 году EVA стала партнером профильного фонда Happy Paw, что позволило значительно расширить влияние благотворительных инициатив.

"Благодаря годам сотрудничества с сетью магазинов EVA наш фонд теперь не может представить новогодние праздники без совместного проекта. Ведь каждый год наше сотрудничество генерировало колоссальную помощь животным в приютах, буквально согревая тысячи лапок и хвостиков. А некоторые из животных даже нашли дом и любящую семью. Поэтому мы, вместе с четвероногими из приютов, с нетерпением ожидаем старта нынешнего "ВусоСвята", - отмечает основательница и председатель правления фонда Happy Paw Ольга Спектор.

В "Туре доброты" в Гостомельский приют гости воочию увидели результаты многолетнего сотрудничества EVA и Happy Paw, чесали пушистые животики и угощали многочисленных собак вкусными лакомствами. Животные в приюте ухоженные, сытые, они бурно реагировали на посетителей и, конечно, на вкусности в их руках. За здоровьем животных в приюте тщательно следят ветеринары.

Но самым трогательным моментом встречи стало пристройство котика, который жил в приюте - он поехал домой с одной из гостей "Тура доброты". Поэтому событие оправдало свое название, подарив теплые эмоции гостям приюта и дом одному из его подопечных.