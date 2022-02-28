В Украине живет мама помощника главы министра обороны Беларуси.

Семья из Днепра обратилась к своему родственнику в Беларуси - помощнику министра обороны Республики Беларусь.

"Ты, Олег, родился и вырос в Днепре. Сейчас ты служишь в Беларуси, занимаешь должность помощника министра обороны Республики Беларусь по вопросам военного сотрудничества", - сказал Глеб Воинов, брат генерала-майора Олега Воинова.

"… Здесь живёт твоя мама, наверное самый родной и дорогой для тебя человек. Мы ничего не знали о том, что будет война. О том, что вы хотите принять в ней участие. Как ты будешь смотреть в глаза нам? Мы тобой гордились, мы не хотим, чтобы нам было стыдно, что наши родственники живут в Беларуси... У тебя тоже есть дети, сын, дочка. Как вы можете это допустить?! Вы можете на это повлиять. Здесь течёт кровь наших детей, их убивают, а вы делаете вид, что этого не знаете? Здесь страшно, мы в аду. В аду будете гореть и вы, если не остановите это. Мы все будем бороться, и мужчины, и женщины, и дети против чужаков на нашей земле. Но ты же не чужой, повлияй на это, ты можешь!" - сказала родственница Воинова.