По данным академиков, семьи с двумя-тремя детьми живут беднее пенсионеров.

Второй ребенок в семье дорого обходится украинцам. По данным Национальной академии наук Украины, такие семьи рискуют оказаться на грани бедности.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова, сообщает Укринформ.

Читайте такжеВ НАН озвучили новый прогноз по пандемии коронавируса в УкраинеОна заявила, что самым серьезным риском бедности в стране является рождение второго ребенка. Либанова также отметила, что, по ее мнению, семьи с двумя-тремя детьми живут беднее пенсионеров.

"Выплаты 2-3 года действуют везде великолепно. Правда, что получается, их обычно анонсируют, и примерно за год до того, как их должны ввести, - катастрофическое падение рождаемости. Зато потом мы имеем хороший подъем", - отметила Либанова.

По ее словам, 2009 год – это единственный поствисокосный год, когда в Украине не было снижения количества родившихся. Также она добавила, что в Украине очень сильно снизилась рождаемость в возрасте до 20 лет.

"Тоже неплохая тенденция – снизилась рождаемость в группе 20 – 24 года. В группе 25 – 29 она вообще практически не снизилась. А после 30 она выросла. То есть происходит трансформация не только внутри семейной политики, происходит формирование ответственного родительства", - отметила Либанова.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Национальной академии наук Украины, большинство украинцев не могут позволить себе иметь двух и более детей именно по экономическим причинам.

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Автор: Екатерина Малюга